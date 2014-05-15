У Кличка вважають, що Київ повинен запровадити продаж землі через аукціони

Місто повинне в найкоротші терміни запровадити практику аукціонів на землю та конкурс проектів для інвесторів, заявив депутат Київради VI скликання від «УДАРу» Андрій Странніков.

«Усі ми пам’ятаємо, як у 2008 році більшість Київради за декілька годин «роздерибанила» понад тисячу гектарів київської землі, – нагадав Странніков. – Вони роздавалися всупереч генеральному плану Києва. З кожним рішенням до нього вносилися зміни, що дозволяло зводити на ділянках, не пристосованих до того чи іншого типу будівництва, те, що було цікаво інвестору».

Подібні оборудки стали серйозним ударом по міському бюджетові, який недоотримав мільйони гривень. За словами «ударівця», це проблема з «подвійним дном»: усі ділянки продавалися за заниженими цінами. І зараз землі, які місто намагається продати за реальною вартістю, щоб наповнити бюджет, нікому не цікаві. Власники корупційно проданої задешево землі демпінгують. По суті, міська громада втрачає гроші вдруге.

На думку Андрія Страннікова, корупцію в земельній сфері може зупинити низка механізмів, заснованих на жорсткому контролі та умотивованості будівництва. «По-перше, місто повинно максимально швидко запровадити практику аукціонів на землю та конкурс серед інвесторів. Це мають бути змагання конкретних проектів, а не гіпотетичних ділянок. Інвестор, який отримає ту чи іншу ділянку, має знати, що на ній можна будувати й запропонувати відповідний проект. Тільки після його вивчення та затвердження має виділятися земля», – наголосив Странніков.

Крім цього, Київрада має затвердити генеральний план міста. Саме жонглювання генпланом дозволило безперешкодно розростися земельній корупції.«Разом з тим цей документ не повинен легалізувати рішення, прийняті попередньою Київрадою. За часів Черновецького було внесено більше 1,5 тисячі змін до генерального плану Києва. Практично кожна земельна ділянка «вигризалася» із загального генерального плану та їй надавався статус того, чого хотів інвестор», – зазначив «ударівець».

Странніков наголосив, що всі незаконно виділені ділянки мають бути повернені у комунальну власність. «Існує кілька шляхів вирішення цього питання. Можна скасувати рішення Київради чи запропонувати орендареві скасувати угоду оренди. Можливо, доведеться застосувати якісь компенсаторні механізми. Якщо не вдасться – будемо судитися. Для суду ми знайдемо підстави, тому що дуже багато земельних ділянок були надані з порушенням чинного законодавства», – переконаний Андрій Странніков.