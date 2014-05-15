На Подолі вчора поранили голову Об'єднаного конгресу азербайджанців України

Про це потерпілий повідомив азербайджанському виданню АПА.

Тагієв зазначив, що Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України виявили до нього інтерес.

"Поряд з тим, що я є керівником конгресу азербайджанців, я керую і Асамблеєю національностей. Наша заява, озвучена днями в Донецьку, викликала великий резонанс. Напевно, тому моя діяльність в Асамблеї націй у світлі останніх подій в Україні, викликає занепокоєння в деяких сил", - заявив він.

За словами Тагієва, за 25 років його підприємницької діяльності в Україні ніяких проблем не було і зараз немає.

"У бізнесі мої інтереси стикаються з інтересами будь-кого. Навпаки, у мене багато друзів. І в готельному секторі, та у використанні закуплених мною земельних ділянок беру участь я один", - додав він.

Що стосується самого інциденту, голова Об'єднаного конгресу азербайджанців України розповів, що на Подолі він вийшов з аптеки і збирався сісти в машину. Через мить, навпроти з'явився інший автомобіль, вікна якого відкрилися, а з них на Тагієва були направлені два пістолети з глушниками. Першим пострілом він був поранений в плече і, впавши, хотів сховатися під свою машину.

"З авто вийшов чоловік у масці і знову намагався вистрілити мені в голову, але я встиг ухилитися. Побачивши присутніх на місці події людей, нападники скрались", - розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, голова Об'єднаного конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв був поранений на Подолі в Києві.