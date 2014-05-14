На місці Київського іподрому можуть побудувати торговий центр IKEA - Бондаренко

Влада Києва планує перенести Київський іподром за межі столиці, а на його місці може з’явитися торговий центр IKEA.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що на сьогодні змінено керівництво іподрому и наразі розглядається питання щодо подальшого формату його існування.

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“Сьогодні іподром має перспективу. Яку? Я вважаю, і спеціалісти, фахівці в цій галузі вважають, що іподроми в Україні в принципі не потрібні. Коли їх було 200 з лишком, це була система тоталізаторів українських, навіть союзна тоді (система - УНІАН). Це були високоприбуткові структури, де грали на гроші, і частина цих грошей надходила. Сьогодні це іграшки, які 1 або 2 рази на рік використовуються...”, - сказав Бондаренко, додавши, що на Київському іподромі “були одні перегони при Черновецькому і вони були шахрайськими”.

Тому, за його словами, іподром треба трансформувати в систему кінноспортивних клубів, де можна тренуватись, відпочивати і т.д.

“Спортивний клуб - туди і дітей можна возити. Тому ми хочемо виділити місце на узбережжі Дніпра за Києвом в хорошій природній зоні... І там створити прекрасний кінноспортивний клуб. Але не за гроші Києва, а за гроші, наприклад, фірми ІКЕА, яка попередньо вивчає можливість створення великого суперсучасного торгового центру на місці іподрому. Тобто, за інвестиційні кошти - створення такого кінноспортивного клубу під Києвом, а на місці іподрому буде торгівельний комплекс ІКЕА. Вони ж давно хотіли потрапити в Київ”, - продовжив Бондаренко.

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На прохання журналістів уточнити, де саме розглядається можливість розмістити такий клуб, Бондаренко назвав Конча-Заспу. “Там вже є під’їзди. Там є місцина така. Коням на природі краще, ніж в Києві”, - зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня ц. р. голова КМДА Володимир Бондаренко заявив журналістам, що у власність Києва буде повернуто ряд об’єктів, зокрема, Гостинний двір, Будинок актора, Центр серця, стадіон «Старт» та іподром.

“Ми вхопили і затягнули за хвоста Київський іподром, який викрадався”, - повідомив він.

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«Гостинний двір також, я сьогодні був на Подолі я поставив завдання підняти усю юридичну базу, син Януковича і його прибічники це робили», - наголосив Бондаренко.

«У нас сьогодні надзвичайно багато роботи в цьому напрямку», - додав голова КМДА.