У Києві на Подолі з вогнепальної зброї поранили чоловіка
17:31, 14 травня 2014Київ
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Сьогодні у Подільському районі Києва з вогнепальної зброї поранили чоловіка.
У Києві на Подолі відбулася перестрілка, одна людина загинула - ЗМІ
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, інцидент стався на вулиці Сагайдачного поблизу будинку №10.
Лікарі швидкої допомоги доставили потерпілого в лікарню до приїзду на місце пригоди наряду міліції. За попередніми даними, у чоловіка прострелена рука. Нападник з місця події втік.
"За вказаною адресою працюють слідчо-оперативні групи", - зазначили у столичній міліції.
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