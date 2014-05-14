У Києві на Подолі з вогнепальної зброї поранили чоловіка

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, інцидент стався на вулиці Сагайдачного поблизу будинку №10.

Лікарі швидкої допомоги доставили потерпілого в лікарню до приїзду на місце пригоди наряду міліції. За попередніми даними, у чоловіка прострелена рука. Нападник з місця події втік.

"За вказаною адресою працюють слідчо-оперативні групи", - зазначили у столичній міліції.