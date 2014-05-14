У Києві вшанують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, зокрема, 16 травня о 18:00 у Національній опері Україні відбудеться вечір-реквієм, присвячений 70-й річниці депортації кримських татар та інших депортованих народів з території Криму.

На сцені Національної опери виступлять народні артисти України, відомі українські та кримськотатарські виконавці. Зокрема, народна артистка України Ада Роговцева, народний артист України Олексій Богданович, акторка та режисер Катерина Степанкова, кримськотатарські та українські виконавці – Джамала, дует «Сестри Тельнюк», Арсен Мірзоян, Ленара Османова та Едіп Асанов. Академічне виконання в програмі вечора забезпечуватимуть Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Верьовки та Академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького, зазначається в повідомленні.

За даними Мінкультури, в рамках вечора буде презентована самобутня кримськотатарська культура. Серед іншого на сцені продемонструють знаний автентичний танок – “Хайтарма” (“Повернення”), прочитають поетичні фрагменти літературних творів, зокрема, кримськотатарських, перекладених українською мовою.

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Протягом усього заходу демонструватимуться архівні відео та фото матеріали про депортацію кримськотатарського та інших народів. Також у стінах Національно опери буде відкрито виставку творів кримськотатарського мистецтва.

Режисером вечора став Ахтем Сейтаблаєв, головний актор та режисер фільму «Хайтарма», першого художнього фільму про депортацію кримськотатарського народу, повідомили в Мінкультури.

Гостями заходу будуть перші особи держави, лідери кримськотатарського народу, дипломати, культурні діячі, державні діячі різних рівнів та інші запрошені, йдеться в повідомленні.