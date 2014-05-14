У Кличка вирішили повернути в бюджет Києва податок на доходи фізосіб

Про це заявив народний депутат України від «УДАРу» Валерій Карпунцов.

Він нагадав, що лідер «УДАРу» Віталій Кличко спільно з іншими «ударівцями» ще наприкінці 2012 року зареєстрував у парламенті відповідний проект закону «Про внесення змін до статті 65 Бюджетного кодексу України (щодо доходів бюджету міста Києва)», розгляд якого та ухвалення блокую ться досі. «Ми наполягаємо на тому, щоб до доходів бюджету міста Києва замість передбачених 50% зараховувалися 100% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва», – наголосив Валерій Карпунцов.

За словами «ударів ця», Європейська хартія місцевого самоврядування встановлює, що місцеве самоврядування передбачає право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їх компетенції. Крім того, підкреслив народний депутат, органи місцевого самоврядування мають право на свої власні адекватні фінансові ресурси, а обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування повинен відповідати функціям, передбаченим Конституцією або законом.

Карпунцов нагадав, що органи місцевого самоврядування Києва та місцеві органи виконавчої влади в столиці крім реалізації повноважень місцевого самоврядування реалізовують і столичні функції. «Тому нелогічно, що податок на доходи фізичних осіб зараховується до доходів бюджету Києва лише в обсязі 50 відсотків. Це в той час, як Севастополю, наприклад, поверталося 100%, містам Криму республіканського значення та містам обласного значення – 75%. Але органи місцевого самоврядування таких міст не забезпечують такий об’єм повноважень, який здійснюють столичні органи місцевого самоврядування», – підкреслив Валерій Карпунцов.

Він переконаний, що недоотримання бюджетом Києва коштів не дає змоги виконати низку міських цільових програм. «Внаслідок цього гальмується розвиток та належне функціонування господарства Києва, не забезпечуються потреби територіальної громади столиці, а органи публічної влади не виконують якісно свої столичні функції. Тому «УДАР» наполягатиме на ухваленні відповідного закону в найкоротші терміни», – додав Карпунцов.

В «УДАРі» також нагадали, що до 2010 року до столичного бюджету поверталися всі 100% податку на доходи фізичних осіб. «Вочевидь, команда Януковича після приходу до влади вирішила, що Києву не потрібні кошти для розвитку господарства. Тодішня провладна більшість ухвалила закон, яким стали залишати столиці лише 50% такого податку», – підкреслили в партії.