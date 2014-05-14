Подолання корупції на тендерах припинить перебої в постачаннях інсуліну - Кличко

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час виступу на загальних зборах Київського благодійного фонду «Діабетик».

Кличко зазначив, що соціальний захист людини в Україні сьогодні не працює. Як приклад - виробництво та видача інсуліну в столиці поки саботується.

«Наша мета - зламати корупційні схеми. Головний механізм у боротьбі з корупцією - прозорість у прийнятті рішень, зокрема щодо тендерних закупівель», - зазначив політик.

Лідер «УДАРу» висловив упевненість, що стане мером Києва. І реформи почнуться саме зі столиці, в тому числі і в сфері соціального захисту населення.

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«За наступні півтора року в Києві потрібно показати результат: наповнити бюджет, побороти корупцію, відремонтувати дороги, вирішити питання медицини, соціальні питання. Це завдання складне, але ми зможемо це зробити. Половина бюджету сьогодні перебуває в тіні. Гроші йдуть на «відкати». Нам потрібно наповнити бюджет, щоб були своєчасні виплати, у тому числі соціальні та медичні. Це - ключове завдання», - зазначив Віталій Кличко.

Під час спілкування з політиком хворі на діабет запропонували скасувати тендери при закупівлі інсуліну або упорядкувати і прискорити процедуру їх проведення. У відповідь Кличко зазначив, що саме «суспільство повинно вирішувати, яким чином потрібно робити закупівлі, щоб ні в якому разі ніхто на цьому не наживався».