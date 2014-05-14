Голова КМДА звільнив керівника столичного метрополітену

Про це повідомив голова столичної адміністрації в ефірі "Еспресо.TV".

"Я звільнив начальника Київського метрополітену. Метрополітен останніми роками перетворився на торговельний бедлам. Коли ми кіоски почали чіпати біля метро, на 16 число було оголошено мітинг біля адміністрації тими, хто були направлені структурами, які кришують станції метрополітену, проти мене, щоб я не прибирав територію перед станціями", - цитуються в повідомленні слова Бондаренка.

Раніше голова КМДА вже заявляв, що через несанкціоновану стихійну торгівлю в столичному метрополітені Федоренко може позбутися своєї посади.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА спростував поширену в деяких ЗМІ інформацію про наміри влади найближчими днями удвічі підвищити ціну на проїзд у київському метрополітені - до 4 грн.

Федоренка було призначено виконувачем обов'язків начальника київського метрополітену 6 серпня 2010 року, а 27 жовтня 2010 року його було затверджено на посаді начальника метрополітену.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у січні-березні 2014 року збільшило чисті збитки порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,2 раза - до 237,4 млн. грн з 106,8 млн. грн, а в 2013 році київський метрополітен також збільшив чисті збитки порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн. грн.

Столичний метрополітен у 2013 році збільшив перевезення пасажирів порівняно з 2012 роком на 1,8% - до 536,2 млн. осіб.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план комунального підприємства "Київський метрополітен" на 2014 рік з очікуваними чистими збитками 724,91 млн. грн.Читайте такожГолова КМДА доручив негайно прибрати стихійну торгівлю біля виходів з метро

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина якої складає близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції з трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 794 одиниці.