На Київщині закрили більше 40 підпільних казино
09:48, 14 травня 2014Київ
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На Київщині з початку року правоохоронці ліквідували 43 підпільних казино.
На київщині продовжують закривати підпільні казино
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
При цьому вилучено 414 гральних автоматів, 64 комп’ютери, 1 рулетку та грошові кошти в сумі майже 20 тис. грн, йдеться в повідомленні.
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За результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом до суду органами прокуратури направлено обвинувальні акти стосовно 12 осіб.
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