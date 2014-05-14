На Київщині закрили більше 40 підпільних казино

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

При цьому вилучено 414 гральних автоматів, 64 комп’ютери, 1 рулетку та грошові кошти в сумі майже 20 тис. грн, йдеться в повідомленні.

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За результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом до суду органами прокуратури направлено обвинувальні акти стосовно 12 осіб.