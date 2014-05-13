Прокуратура вимагає знести більше 4 тисяч незаконних МАФів у Києві

Прокуратура столиці вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників Департаменту міського благоустрою, через недбальство яких не було вчасно демонтовано понад 4 тис. самовільно розміщених МАФів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, майже половина київських тимчасових споруд (загальна кількість 8,9 тис.) функціонують без жодних дозвільних документів. Так, лише на невеличкій ділянці за адресою проспект Перемоги, 100, було виявлено понад сорок незаконних кіосків.

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З огляду на це працівники Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу КМДА та співробітники КП «Київблагоустрій» внесли приписи усунути порушення. Утім, як з’ясувалося в ході прокурорської перевірки, демонтаж тимчасових споруд так і не було здійснено.

Зважаючи на неналежну організацію роботи Департаменту, прокуратура міста Києва внесла подання голові КМДА з вимогою вжити заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства України, а також причин та умов, що їм сприяли.