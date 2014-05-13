Міліція повідомила, де найчастіше грабують квартири в Києві

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу боротьби з майновими злочинами Управління карного розшуку ГУ МВС України в м. Києві Віктор Бондар.

За його словами, до кримінальної відповідальності за вчинені злочини притягнуто близько 300 осіб.

Оперативники карного розшуку задокументували діяльність 20 злочинних груп, на рахунку яких майже 60 квартирних крадіжок.

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Бондар зазначив, що найпоширеніших способів, якими користуються зловмисники при скоєнні квартирних крадіжок, є кілька. Зокрема, віджим пластикового вікна, або проникнення до житлового приміщення через відчинені кватирки (25-30 % від загальної кількості скоєних злочинів), злам серцевини замків на вхідних дверях (50%), підбір ключів (10%) та незамкнені двері (3-5 %).

Всього по місту, найбільше квартирних крадіжок скоєно з початку року на території Дніпровського району столиці, за ним ідуть - Шевченківський, Деснянський та Святошинський райони.