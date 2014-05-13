Прокуратура вимагає від київської влади навести порядок з МАФами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на міжвідомчій нараді заявив прокурор Києва Микола Герасим’юк.

«Закликаю вас, шановний представник органів місцевої влади, посилити вимоги до працівників, навести порядок в організації розміщення тимчасових споруд. Невже вам приємно бачити столицю з хаотично встановленими тимчасовими спорудами, які заполонили виходи з метрополітену, зупинки громадського транспорту, прибудинкові території, тротуари, парки, сквери?» - відзначив Герасим’юк.Читайте такожУ Києві призупинили прийом документів на розміщення нових кіосків

У свою чергу голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко запевнив, що всі малі архітектурні форми столиці скоро одержать паспорти, а ті, які не матимуть таких, будуть знесені.

За словами Бондаренка, частину МАФів, встановлених у Києві, була документально оформлено, частину МАФів влада не має права чіпати, тому що суд заборонив їх зносити, зокрема це стосується МАФів біля метрополітену. «Частини з них ми не маємо права чіпати, тому що є судове рішення — суд заборонив їх зносити. Там, де це можна, ми знесли. Це біля метро «Університет», «Золоті ворота»», - сказав Бондаренко.Читайте такожУ Києві 20 тисяч кіосків загрожують безпеці людей - КМДА

Водночас він назвав «хворобою Києва» торгівлю на колесах. При цьому він відзначив, що звертався в ДАІ з даного приводу, але належної співпраці у цьому питанні ДАІ з властями Києва немає.