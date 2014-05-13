Прокуратура вимагає від київської влади навести порядок з МАФами
Прокуратура вимагає від київських властей навести порядок з МАФами (малими архітектурними формами).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на міжвідомчій нараді заявив прокурор Києва Микола Герасим’юк.
«Закликаю вас, шановний представник органів місцевої влади, посилити вимоги до працівників, навести порядок в організації розміщення тимчасових споруд. Невже вам приємно бачити столицю з хаотично встановленими тимчасовими спорудами, які заполонили виходи з метрополітену, зупинки громадського транспорту, прибудинкові території, тротуари, парки, сквери?» - відзначив Герасим’юк.Читайте такожУ Києві призупинили прийом документів на розміщення нових кіосків
У свою чергу голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко запевнив, що всі малі архітектурні форми столиці скоро одержать паспорти, а ті, які не матимуть таких, будуть знесені.
За словами Бондаренка, частину МАФів, встановлених у Києві, була документально оформлено, частину МАФів влада не має права чіпати, тому що суд заборонив їх зносити, зокрема це стосується МАФів біля метрополітену. «Частини з них ми не маємо права чіпати, тому що є судове рішення — суд заборонив їх зносити. Там, де це можна, ми знесли. Це біля метро «Університет», «Золоті ворота»», - сказав Бондаренко.Читайте такожУ Києві 20 тисяч кіосків загрожують безпеці людей - КМДА
Водночас він назвав «хворобою Києва» торгівлю на колесах. При цьому він відзначив, що звертався в ДАІ з даного приводу, але належної співпраці у цьому питанні ДАІ з властями Києва немає.