На Оболоні знесли незаконний будівельний майданчик

Місцеві мешканці на зустрічі з кандидатом в депутати до Київради від Оболоні Вадимом Столаром попросили допомоги у знесенні будівельного паркану у їх дворі. Він заявив, що цей паркан встановлено абсолютно незаконно і має бути знесений через вимогу громади.

Через годину на майданчику вже працювала техніка, яка зносила зелену огорожу. А ще через декілька годин усе сміття було прибрано. "Цей будівельний майданчик є незаконним. Його встановлено без відповідних дозволів місцевої влаи і, що головне, - без дозволу місцевої громади", - зазначив Столар.

"Ця огорожа є символом корумпованої порочної системи, яка панувала в нашій країні, в нашому місті. Оболонці шість років боролися за свій двір з продажними чиновниками. Проте їх часи минули. Настав час народу! Разом ми захистимо свій двір, свій район та своє місто!", - відкреслив він.

Крім того, Столар пообіцяв, що на місці незаконної забудови буде дитячий і спортивний майданчики. Нагадаємо, восени 2012 року Вадим Столар разом з групою оболонських активістів закрили скандальну забудову по вул. Прирічна 5, знесли аварійний кран та засипали котлован і на цьому місці встановили дитячий та спортивний майданчики і облаштували сквер.