Біля Києва підприємство самовільно зайняло майже 7 га землі, де влаштувало смітєзвалище

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, перевіркою встановлено, що підприємство самовільно зайняло частину приватної земельної ділянки. Територію огородили та звозили туди сміття з різних районів Києва та області. Як з’ясувалося, відповідних документів на земельну ділянку під вказаним полігоном твердих побутових відходів у товариства не було, йдеться в повідомленні.

За висновками спеціалістів Державної екологічної інспекції у Київській області, підприємство своєї незаконною діяльністю завдало державі 7,6 млн грн збитків, забруднивши понад 6,6 га землі.

За результатами проведеної перевірки прокуратурою області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем.

Наразі триває досудове розслідування, додали в прокуратурі.