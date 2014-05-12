КМДА спростовує повідомлення щодо подорожчання проїзду у метро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

"Це чергова провокація. І спричинена вона фактом оприлюднення результатів аудиту роботи київського метрополітену. Результати цього аудиту відверто вражаючі. Так, наприклад, закупівля запчастин для рухомого складу перевищувала реальну вартість на 35%. А такий вид діяльності, як реклама в метро, взагалі показувалася, як збиткова дыяльнысть, хоча реальна картина зовсім інша», –Володимир Бондаренко.

Водночас, за його словами, міська влада ліквідовує таку корупційну складову діяльності, як несанкціонована торгівля при вході та виході до станцій метрополітену і багато іншого.

"Наслідком цієї фронтальної перевірки є не підвищення цін на проїзд для киян, а повернення вкрадених коштів та звільнення керівництва метрополітену. Тут також є предмет для реагування компетентних органів відносно службових осіб. Хочу заспокоїти киян: на сьогодні про підвищення ціни на проїзд у метрополітені не йдеться. Я і надалі буду вести жорстку боротьбу з різними корупційними схемами: шлях звільнення та притягнення до відповідальності пройде ще не один чиновник", – заявив Бондаренко.