У КМДА пообіцяли продовжити будувати Подільський міст та розв'язку на Поштовій площі

У столиці продовжується будівництво низки капітальних об’єктів, зокрема, роботи триватимуть на Поштовій площі, проспекті Перемоги та Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це під час апаратної наради у міськдержадміністрації поінформував в.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий.

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Так, за його словами, реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі дозволить поліпшити транспортну схему цього вузла та збільшити його пропускну спроможність із 85 тис. автомобілів на добу до 110 тис.

Минулого року було завершено естакаду лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вул. Набережно-Хрещатицьку та тунель на Набережному шосе: у напрямку мосту Метро – на 4 смуги руху довжиною 167 метрів, у напрямку Подолу – на три смуги руху довжиною 189 метрів. Наразі залишилося виконати роботи з оздоблювання та благоустрою, а також вкласти ще один шар асфальту.

Шпильовий також доповів, що на продовження реконструкції проспекту Перемоги, згідно з Програмою економічного та соціально розвитку м. Києва на 2014 рік, передбачено 116 133,6 тис. грн. Наразі дорожні бригади завершили будівельні роботи на ділянці від кемпінгу «Пролісок» до Святошинського шляхопроводу довжиною 3,6 км. Крім того, частково було завершено роботи від Святошинського шляхопроводу та станції метрополітену «Нивки», реконструйовано низку підземних пішохідних переходів. Загалом проектом реконструкції передбачено заміну асфальтного покриття майже на 406 тис. кв. м проїжджої частини, 150 тис. кв. м тротуарів, а також повне оновлення 17 пішохідних переходів.

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Реконструкцією проспекту передбачено не лише заміну дорожнього покриття, а й збільшення кількості смуг на деяких ділянках до 4-х, створення на транспортних розв’язках та зупинках додаткових місць для заїзду громадського транспорту, встановлення енергозберігаючого освітлення, нового бар’єрного огородження тощо.

Крім того, цього року після значної перерви було відновлено будівельні роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, зокрема, в березні розпочалися роботи з монтажу п’ятої секцій арки мосту. Наразі ведуться підготовчі роботи до монтажу останньої, шостої, секції арки та двох замкових блоків арки за допомогою фермопідіймачів.