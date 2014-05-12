Владі Києва Яценюк не указ: на елітні "членовози" чиновники спустять 15 мільйонів гривень

Вартість угоди складає 15,42 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Всього для перевезень замовлено 75 автомобілів представницького класу: «Крайслер», «Тойота Ленд Круйзер», «Тойота Камрі», «Опель Омега» та ін. Йдеться про обслуговування службових поїздок та офіційних заходів.

Відомо, що минулого року аналогічні послуги коштували КМДА рівно 15,00 млн грн. Тобто на 420 тисяч гривень менше, ніж цього року.

Раніше, наприкінці березня після призначення головою КМДА Володимир Бондаренко заявляв, що чиновники київської мерії їздитимуть, в основному, на старих автомобілях Opel, які були куплені ще за часів Олександра Омельченка.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Арсеній Яценюк розпорядився скоротити кількість легкових автомобілів кабінету міністрів на 50%. Зокрема МВС та Міноборони було дозволено мати по три автомобілі, всім іншим міністерствам і відомствам – по одному.