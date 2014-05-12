Голова КМДА виступає за знесення Будинку профспілок і відбудову Міської думи

«Я схиляюся до повного зносу з відбудовою в стилі приміщення, яке було раніше - це будинок Міської Думи», - сказав Бондаренко в інтерв'ю Forbes.ua.

При цьому він уточнив, що в питанні відновлення столичного Будинку профспілок КМДА розглядає кілька варіантів.

«Ми розглядаємо три варіанти. Перший – повне знесення з відбудовою в різних варіаціях, другий, – повне відновлення колишнього вигляду, і третій – часткове відновлення», - додав голова КМДА.

Разом з тим, відповідаючи на запитання про весь збиток, завданий будівлям та інфраструктурним об'єктам у ході масових акцій протесту в Києві, Бондаренко відповів, що загальний збиток поки що не визначено, проте лише відновлення будівлі Київської міської ради обійдеться приблизно в 20 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до сутичок протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому поточного року сутички протестувальників із силовиками переросли в збройне протистояння, в ході якого в центрі Києва загинуло більш як сто людей. Столичний Будинок профспілок, розташований на Майдані Незалежності, використовувався активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Євромайдану в ніч з 18 на 19 лютого в Будинку профспілок виникла пожежа, яка істотно пошкодила будівлю. Офіційна експертна оцінка її технічного стану і цілісності несучих конструкцій після пожежі не озвучена дотепер.

Довідка УНІАН. Будівля Міської Думи в Києві була збудована в 1876 році на тому місці, де зараз розташований Будинок профспілок. Двоповерхова Міська Дума була збудована з цегли, а на вершині будівлі містився шпиль із скульптурою архангела Михаїла. У 1900 році будівля була реконструйована надбудовою третього поверху. Після приходу до влади більшовиків у будівлі розміщувалися Обласний і міський партійні комітети КП(б) У.

Міська Дума була сильно пошкоджена у пожежі 1 листопада 1941 року. Під час післявоєнної реконструкції Хрещатика будівлю було знесено.