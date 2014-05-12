Киянин вкрав із супермаркету дороге віскі, зливши його у пакет для сміття

12:20, 12 травня 2014
Київ
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Правоохоронці Святошинського районного управління міліції столиці затримали 36-річного чоловіка за скоєння крадіжки в одному із супермаркетів району.

Киевлянин попытался украсть виски при помощи мусорного пакета / Википедия

Зайшовши в супермаркет, безробітний киянин вибрав делікатеси, які поклав у візок. З продуктами він вирушив у відділ дитячих іграшок, де переконавшись, що за ним не спостерігають, сховав товар під одяг. При цьому алкогольний напій, вартістю понад 260 гривень вилив у пакет для сміття, розташований під штанами на тілі.

Про це повідомляє сайт Киеввласть.

Однак охорона викликала міліцію. Співробітники міліції вилучили у затриманого 6 палиць дорогої копченої ковбаси, сир і віскі в сміттєвому пакеті. Вартість продуктів становила майже 700 гривень.

Місяць тому чоловік вже був засуджений Святошинським районним судом Києва за аналогічну спробу крадіжки. Суд засудив до виплати штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції столиці відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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