У Києві водій на смерть збив 7-річну дитину і втік
11:22, 10 травня 2014Київ
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У Києві водій на смерть збив 7-річну дитину.
ДАІ просить свідків ДТП надати інформацію / erve.ua
Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 травня, о 22.20 на вул. Академіка Булаховського, 4.
«Водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 7-річну дитину, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. За попередніми даними, автомобіль рухався зі сторони вулиці Підлісної у напрямку проспекту Академіка Палладіна», - йдеться в повідомленні.
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Водій з місця пригоди зник. Дівчинка від отриманих травм загинула на місці пригоди.
Столична ДАІ звертається до свідків ДТП з проханням надати будь-яку інформацію стосовно автопригоди за номером: 483-70-64.
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