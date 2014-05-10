Будівлю КМДА обіцяють відкрити за 2 тижні

Про це голова Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко повідомив радіо «Свобода».

«Зараз в будинку КМДА немає нікого, крім 40 людей, які його ремонтують і охороняють. Перший мій заступник, Богдан Дубас, уже працює там, на 4 верхні поверхи вже перебираються ті служби, які там були раніше. Дуже багато втрачено технічних засобів, які там були, дуже багато там постраждало кабелів, і тому ремонт не такий простий. Треба відновити всі комунікації: телефонні, електричні. Там каналізаційні стояки були, на жаль, забиті. Доводиться там робити таке, чого раніше ніхто не робив. Але до 25 числа, до приходу нової київської влади і нового міського голови, ми сподіваємося, що цей центр влади міської буде відремонтовано. Сьогодні вона знаходиться в 12 шматках по Києву», – зазначив Бондаренко.

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Водночас глава КМДА розповів, що він нараз працює в «позиченому кабінеті Шевченківської районної державної адміністрації».

Тим часом Будинок профспілок не обов’язково буде відновлюватися, зауважив Бондаренко.

«Є три варіанти по цьому будинку: один з них – відновлення, але частина, яка згоріла, вона у надзвичайно складному технічному стані, вона просто може рухнути. Є другий варіант – зняти одну частину, яка ближче до Хрещатика, та, яка не горіла, залишити. Таке теж можливо. І третій варіант – це відновити міську Думу, яка там була», – сказав Бондаренко.