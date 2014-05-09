В Києві у метро виявили підозрілий предмет, станція метро "Арсенальна" закрита - ЗМІ

У Києві міліція закрила станцію метро "Арсенальна" через виявлення у метрополітені невідомого підозрілого предмета.

У Києві через виявлення підозрілого предмета закрили станцію метро “Арсенальна”, повідомляє Громадське ТВ. На місці працюють експерти МВС. Площа біля входу до підземки огороджена. Власників найближчих кафе та магазинів правоохоронці попросили тимчасово закрити заклади.

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