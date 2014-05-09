У Києві перевіряють всі автомобілі, що їдуть з Європейської площі вулицею Грушевського

Інспектори ДАІ і бійці Самооборони Майдану оглядають всі автомобілі, що їдуть з Європейської площі у бік Верховної ради вулицею Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, після огляду авто пропускають.

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Самооборонівці оглядають вміст багажників автомобілів.

Слід зазначити, що зранку, до затримання поблизу площі Слави двох автомобілів, в яких перевозили зброю, автомобілі по Грушевського проїжджали вільно.