У Києві перевіряють всі автомобілі, що їдуть з Європейської площі вулицею Грушевського
14:29, 09 травня 2014Київ
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Бійці Самооборони Майдану оглядають вміст багажників автомобілів.
Перевірки почалися після затримання поблизу площі Слави
двох автомобілів зі зброєю / Фото: Dmytro Khiluk / facebook.com
Інспектори ДАІ і бійці Самооборони Майдану оглядають всі автомобілі, що їдуть з Європейської площі у бік Верховної ради вулицею Грушевського.
Як передає кореспондент УНІАН, після огляду авто пропускають.
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Самооборонівці оглядають вміст багажників автомобілів.
Слід зазначити, що зранку, до затримання поблизу площі Слави двох автомобілів, в яких перевозили зброю, автомобілі по Грушевського проїжджали вільно.
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