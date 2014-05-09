У центрі столиці затримали ще один автомобіль із вогнепальною зброєю

У центрі столиці, біля Києво-Печерської Лаври, правоохоронці затримали ще один автомобіль, в якому перевозили вогнепальну зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час правоохоронці проводять огляд автомобіля “Ауді”, затриманого на вулиці Лаврській.

Експерти-криміналісти фотографують автоматичну зброю, що знаходиться в багажнику цього автомобіля. На вигляд це автомат Калашникова.

Затриманих біля автомобіля не видно.

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Техпаспорт на затриманий автомобіль “Ауді” видано в Луганській області.

Пізніше до автомобіля, де працювали експерти, підійшов молодий чоловік приблизно 25 років і намагався взяти у салоні сигарети. Після цього чоловік почав втікати. В результаті переслідування його затримали представники Самооборони Майдану. Міліція у конфлікт не втручалася.

Чоловіка повели в одне з приміщень Києво-Печерської Лаври, очевидно, для проведення допиту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Площі Слави правоохоронці затримали автомобіль, в якому перевозили зброю: пістолет, ніж, а також комплект автомобільних номерів.