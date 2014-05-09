На Площі Слави у Києві затримали автомобіль зі зброєю та комплектом автомобільних номерів

На Площі Слави у Києві правоохоронці затримали автомобіль, в якому знайшли зброю та комплект автомобільних номерів

Як передає кореспондент УНІАН, на місці події проходять слідчі дії, зокрема, з багажника авто експерти достають речі, серед них - комплект автомобільних номерів, близько 10 штук.

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Як стверджують очевидці, в авто також була знайдена зброя, замотана в поліетиленовий пакет, - пістолет, ніж.

Також в авто знайдено декілька посвідчень, в тому числі журналістське, паспорт, таблетки, близько 400 грн, ліхтарик.

Як повідомив журналістам активіст Автомайдану Сергій Поярков, який перебуває зараз на місці події, в автомобілі також знайшли автоматичну зброю часів Другої світової війни.

Поярков сказав, що чоловіка на “Шкоді” затримали бійці “Чорної сотні”. Коли бійці попросили про огляд авто, він почав нервувати. Після цього працівники правоохоронних органів почали оглядати автомобіль, де знайшли радянський автомат ППШ і два рожки набоїв до нього.

Поярков стверджує, що зброя цілком придатна для використання, і додав, що дозвіл на таку зброю не може бути виданий в принципі, оскільки це зброя часів війни.