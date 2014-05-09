На Арсенальній площі у Києві збираються люди для святкування Дня Перемоги

На Арсенальній площі у Києві починають збиратися люди, щоб піти до Парку Слави, де сьогодні відбудеться святкування Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, деякі люди, виходячи з метро, відразу прямують в напрямку Парку Слави, інші чекають на площі перед метро “Арсенальна” для того, щоб групою відправитись на місце святкування.

В районі метро “Арсенальна”, на вулиці Грушевського, чергують як правоохоронці, так і люди у військових одностроях. Проте одні й інші зброї при собі не мають.

Читайте такожУ Києві посилено охорону стратегічних об’єктів - КМДА

В урядовому кварталі та на Майдані Незалежності ситуація спокійна. Там дуже мало людей та автомобілів.

З Площі Слави до пам`ятника Невідомому солдату вирушила колона близько 2 тисяч осіб. Деякі люди тримають в руках червоні прапори часів Другої світової війни, а також є декілька прапорів Української РСС.

Читайте такожПрокурор Києва закликав міліцію "без вагань" застосовувати зброю проти терористів 9 травня

Ситуація в цілому спокійна.

Слід зауважити, що на даний момент людей з георгієвськими стрічками у центрі міста досить небагато, в основному люди несуть на мітинг гвоздики, деякі тримають у руках старі фото, очевидно, своїх родичів — учасників війни.