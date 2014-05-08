Кличко почав презентувати свою команду

Він відзначив, що політика – це командна гра. І підкреслив, що завжди ретельно ставився до формування власної команди.

"Сьогодні- час команд, команд людей, які мають однаковий світогляд і цінності, і готові розділити з тобою відповідальність. Це - фахівці, професіонали своєї справи. Ми працювали в опозиції. Тепер готуємося прийти до влади і готові брати на себе відповідальність і втілювати в життя необхідні зміни", - зазначив Кличко.

До першої п'ятірки команди Кличка зокрема увійшли депутат від фракції “УДАР” у Київраді VI скликання Андрій Странніков, юрист Олексій Резніков, журналіст Рена Назарова.

Андрій Странніков розповів про першочергові зміни, які команда “УДАРу” планує втілити в життя протягом найближчих 1,5 роки.

“Нам потрібно домогтися насамперед того, на чому “УДАР” наполягає вже три роки – повернути 50% податку на доходи фізичних осіб до бюджету Києва. Це відразу дасть столиці змогу звільнитися від фінансового зашморгу. Київ нарешті повинен очиститися від корупції. Тому що саме непрозорі схеми – земельні, містобудівні, у сфері паркування чи розвитку інфраструктури відлякують сьогодні інвестору. У Києві має бути створений сприятливий інвестиційний клімат”, - підкреслив Странніков.

Незважаючи на те, що до майбутньої Київради увійдуть представники різних партій, на думку Резнікова, це будуть ідеологічно близькі люди, які зможуть співпрацювати разом в інтересах киян. “Я дуже сподіваюсь, що буде відбуватися конкуренція не персоналій, а конкуренція ідей, програм. Але всі вони будуть направлені на те, щоби змінити життя киян на краще”, - відзначив Олексій Резніков.

Рена Назарова за фахом телевізійник. 7 років виходить в ефір з соціальним ток-шоу “Київський форум”. Каже, напевно немає проблем, які б не обговорювалися в програмі. “Всі мої гості говорили в один голос, що необхідне головне– зміна чинної київської влади. Тому я сьогодні пішла в політику, і готова працювати в команді Віталія Кличка в інтересах київської громади”, - зазначила кандидат в столичні депутати.