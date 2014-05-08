Кличко хоче зробити Київ зручним для людей з обмеженими можливостями

Про нові підходи до соціальної політики, продиктованих часом він розповів під час зустрічі з представниками Спілки жінок р. Києва, а також товариств УТОГ і УТОС та ГО «Центр реабілітації інвалідів-спинальників «Відродження АРС».

«Сьогодні життя для кожного українця складне, а для людей з обмеженими можливостями - якщо втрачений зір, слух або можливість пересування - воно в рази складніше. Я знаю досвід європейських країн по створенню інфраструктури, де створені всі умови для життя людей з інвалідністю. Якщо ми хочемо будувати сучасну державу і сучасний місто, ми повинні реалізувати європейські принципи і підходи по відношенню до людей з обмеженими можливостями. Громадський транспорт, прибудинкові території, під'їзди, магазини, державні установи та офіси - вся інфраструктура міста повинна бути однаково зручним для пенсіонерів, інвалідів, усіх інших киян», - зазначив Віталій Кличко.

Також кандидат на пост мера Києва Віталій Кличко висловився за створення умов для навчання, працевлаштування та дозвілля людей з обмеженими можливостями і за розширення мережі установ, в яких люди, які потребують соціального захисту, могли б отримати необхідні послуги і допомогу.

«Необхідно ліквідувати дефіцит закладів для тимчасового перебування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, матері, у яких є діти-інваліди повинні мати можливість залишити дитину в спеціальному дитячому закладі і бути впевненими, що, поки батьки заробляють гроші, дитина буде під наглядом вихователя і медичного працівника. І плата за перебування у таких закладах повинна бути посильною для людей з невеликими доходами», - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що для вирішення проблем, зокрема людей з інвалідністю, потрібні в першу чергу кошти. Тому першочергове завдання - наповнити бюджет столиці. А для цього - зруйнувати корупційні схеми і створити комфортне середовище для розвитку бізнесу. «Реформи почнуться з Києва. Ми повинні показати приклад іншим містам», - підкреслив лідер «Удару».

Як повідомлялося, раніше лідер партії «УДАР» висловився проти скорочення кількості працівників соціальних служб Києва.

«У столиці сотні тисяч людей з обмеженими можливостями, ветеранів, одиноких пенсіонерів, з якими працюють соціальні працівники, яким може знадобитися їх допомогу. Залишати людей без захисту в такий складний період неправильно. Скорочення потрібно проводити за рахунок кабінетних бюрократів», - заявив Кличко.