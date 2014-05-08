У Києві посилено охорону стратегічних об’єктів - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Зокрема, голова КМДА Володимир Бондаренко звернув увагу членів ради на те, що для столичної влади пріоритетним є належний рівень безпеки киян, зокрема під час відзначення річниці Перемоги, а також охорона стратегічних підприємств з метою їхньої належної роботи.

"Ми повинні забезпечити стабільну життєдіяльність міста в умовах надзвичайних ситуацій, які можуть бути як природного чи техногенного, так і навіть військового характеру", - сказав він.

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За результатами наради головам райдержадміністрацій Києва доручено налагодити співпрацю і сприяти військовим в обороні стратегічних об’єктів міста.

Крім того, Бондаренко наголосив на необхідності ще раз перевірити та довести до ладу захисні споруди для укриття населення, зокрема, підвали житлових будинків, аби мешканці мали до них безперешкодний доступ. Окрім цього, Бондаренко доручив найближчим часом вирішити питання зі встановленням генераторів у сховищах, де їх поки що немає.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, и.о. замглавы Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Киеве существует угроза теракта.