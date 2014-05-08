Прокурор Києва закликав міліцію "без вагань" застосовувати зброю проти терористів 9 травня

Прокурор Києва Микола Герасимюк закликає правоохоронців «без вагань» застосовувати зброю та спецзасоби проти озброєних провокаторів 9 травня, що передбачено Законом «Про міліцію».

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні прокурора з приводу можливих провокацій у Києві в День Перемоги.

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Як зазначає Герасимюк, за даними секретаря РНБО Андрія Парубія, в Україні плануються акції сепаратистів у 7 областях, зокрема у Києві. Такі акції створюють загрозу для суверенітету держави, інспіровані ззовні, не мають жодної конструктивної складової, націлені виключно на дестабілізацію громадського порядку та зрив виборчого процесу, йдеться у зверненні.

«Забезпечення ефективної протидії таким злочинним проявам, а також належна координація зусиль усіх правоохоронних органів, фактично стає єдиним пріоритетними завданням на цей час», - наголошує прокурор.

За словами Герасимюка, необхідно звернути увагу на два моменти: «по-перше, ми повинні зробити висновки з подій в Одесі. Правоохоронні органи не повинні чекати, коли озброєні провокатори почнуть з-за спин правоохоронців стріляти на ураження в мирних громадян. Вони повинні превентивно затримуватися в адміністративному порядку ще на підходах до місця події. Це дозволить зірвати плани дестабілізації, які, цілком вірогідно, вже написані та починають реалізовуватися. По-друге, наразі настає момент істини в історії нашої Держави, фактично йде війна, і на фронті щодня гинуть наші брати».

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«Не до роздумів та сентиментів. Якщо законом «Про міліцію» передбачене право використовувати зброю та спецзасоби, міліція повинна їх використовувати без вагань. Це позиція і в.о. генерального прокурора, і моя. Більше того – це вимога закону. Якщо в подальшому буде необхідно давати оцінку діям силовиків, саме з цих позицій прокуратура буде виходити. Гарантую», - заявляє Герасимюк.