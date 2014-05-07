На Лаврській на 9 травня обмежать рух транспорту

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УДАІ Києва, з 7:00 до 23:00 години вулицею Лаврською від Цитадельної до площі Героїв Великої Вітчизняної війни буде обмежено рух усіх видів транспорту, окрім міського пасажирського транспорту.

Зокрема, у разі необхідності, з 8:00 години до завершення заходів із покладання квітів можливе призупинення руху усіх видів транспорту вулицями: Лаврською, Грушевського, площі Перемоги та проспектом Перемоги поблизу пам’ятника героям-танкістам.

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