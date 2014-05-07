У посольство РФ прийшов вантаж з прапорами Росії і георгіївськими стрічками, можливі провокації - Бондаренко

Про це він повідомив на прес-конференції, передає "РБК-Україна".

"У нас є інформація, що посольство Російської Федерації отримало спеціальною системою пересилки і триколори, і стрічки. Ви розумієте, що ці елементи політичного декору будуть використані з метою створення спеціальних картинок для наших сусідніх телевізійних каналів, а також для можливих провокацій", - сказав він.

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Крім цього голова КМДА прогнозував, що збройних провокацій у Києві не передбачається. Однак, за словами Бондаренко, буде зроблено спроби створення картинки для каналів, яка показала б неповагу до ветеранів.

Однак, в той же час, в.о. заступника глави АП Андрій Сенченко сказав, що в столиці, 9 травня існує загроза теракту, але влада вживає різні заходи щодо його запобігання.