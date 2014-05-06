Фасадну стіну столичного ЦУМу прикрасили величезним прапором України

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Так, у повідомленні сказано, що фасад київського ЦУМу закрили прапором України площею понад 3300 кв. м. В даний момент цей прапор є найбільшим на території України. Довжина полотна складає 140 м, а висота - 24 м. Монтувала прапор по всьому периметру фасаду група промислових альпіністів.