Фасадну стіну столичного ЦУМу прикрасили величезним прапором України
18:05, 06 травня 2014Київ
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Цей прапор є найбільшим на території України, довжина полотна складає 140 м, а висота - 24 м.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Так, у повідомленні сказано, що фасад київського ЦУМу закрили прапором України площею понад 3300 кв. м. В даний момент цей прапор є найбільшим на території України. Довжина полотна складає 140 м, а висота - 24 м. Монтувала прапор по всьому периметру фасаду група промислових альпіністів.
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