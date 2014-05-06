9 травня в Києві існує загроза теракту - заступник голови АП

Про це повідомив в.о. заступника голови Президента Андрій Сенченко, передає "Українська правда".

Коментуючи інформацію про зростання напруги ситуації напередодні 9 травня і про заплановану активізацію диверсантів, Сенченко сказав:

"Користуючись інформацією силових структур, у тому числі агентури, нам стало відомо про те, що плануються різного роду акції для дестабілізації ситуації і, можливо, теракти".

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За словами Сенчеко, саме тому в даний момент відпрацьовуються всі напрямки можливих об'єктів терористів. Це і громадський транспорт, і місця масового скупчення людей, і можливі зіткнення людей різних політичних поглядів.

Сенченко також додав, що українська влада повинна передати інформацію про намір переправити з Придністров'я і кордону в Луганській і Донецькій областях в Україну великої кількісті наркотичних речовин.

"Точніше кажучи, вони планують втопити нашу країну в цих наркотики. Тому я звертаюся до громадян: допомагайте нашим прикордонникам виявляти ці наркотики, адже у вас є діти, у нас багато молоді, серед якої ці наркотики можуть поширювати", - закликав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, інформація, поширена у ЗМІ, щодо проникнення близько 250 диверсантів з Придністров'я в Україну за останні три дні, не відповідає дійсності.