У Києві провели День пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні
13:52, 06 травня 2014Київ
0
На схилах Дніпра кадети встановили цифру "6 мільйонів", як нагадування про кількість загиблих у війні українців.
У Києві на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. кадети провели День пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні.
Читайте такожУ Києві скасували військовий парад 9 травня через можливі провокації сепаратистів
На схилах Дніпра кадети встановили цифру "6 мільйонів", як нагадування про кількість загиблих українців у війні.
Фотогалерея "У Києві згадали загиблих у ВВВ"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter