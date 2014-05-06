У Києві провели День пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні

13:52, 06 травня 2014
Київ
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На схилах Дніпра кадети встановили цифру "6 мільйонів", як нагадування про кількість загиблих у війні українців. 

У Києві на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. кадети провели День пам'яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні.

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На схилах Дніпра кадети встановили цифру "6 мільйонів", як нагадування про кількість загиблих українців у війні. 

Фотогалерея "У Києві згадали загиблих у ВВВ"

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