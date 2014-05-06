У Києві скасували військовий парад 9 травня через можливі провокації сепаратистів

У Києві не планують масової ходи та військового параду 9 травня через можливі провокації, повідомляє ТСН.

У мерії повідомили, що обмежаться покладанням квітів, вшануванням пам'яті загиблих у районах, пригощанням ветеранів війни солдатською кашею та концертною програмою.

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Організатори побоюються, щоб урочистостями не скористалися проросійські провокатори.

"Інформація така, що треба створити картинку для російських каналів, де б'ють ветеранів, нападають на них. Це може бути локально, щоб використовувати ці кадри і на весь світ галасувати", - заявив голова КМДА Володимир Бондаренко.