Кличко: «УДАР» впровадить нові форми підтримки соціально вразливих категорій киян

Центральна і місцева влада зобов'язані знайти нові форми підтримки соціально незахищених категорій населення. У партії «УДАР» є пропозиції щодо організації соціальної роботи в умовах дефіциту бюджетних коштів. Про це заявив лідер «УДАРу», кандидат на пост мера столиці Віталій Кличко на зустрічі з представниками Київської міської організації ВГО «Союз Чорнобиль України».

«Чорнобильська трагедія – це трагедія мільйонів українців. Це трагедія і моєї родини також. Мій батько був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Через хворобу, пов'язану з опроміненням, він дуже рано пішов із життя. Так що проблеми «чорнобильців» я знаю не з чуток», – сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що Києву потрібна нова соціальна політика і нова політика у сфері охорони здоров'я. «Не дати померти» соціально незахищеним – цього мало. Центральна і міська влада повинні створити умови для гідного життя таких людей», – сказав Кличко.

Партія «УДАР» пропонує впровадити нові форми підтримки соціально вразливих категорій киян. Зокрема, Кличко хоче розвивати партнерські програми між комунальними медичними, соціальними та освітніми установами, з одного боку, і соціально відповідальним бізнесом – з іншого.

«Багато підприємців готові допомагати соціально незахищеним. Але міська влада повинна розробити умови такого партнерства і систему стимулів для залучення більшого числа бізнес-структур», – каже Кличко.

Також «УДАР» має намір широко залучати до соціальної роботи волонтерів – як від громадських організацій, так і з числа підприємців. А щоб наповнити міський бюджет і збільшити розмір допомоги на соціальні потреби, Кличко має намір рішуче боротися з корупцією, яка, за його словами, є «головним гальмом розвитку України і Києва зокрема».