Голова КМДА доручив негайно прибрати стихійну торгівлю біля виходів з метро

Голова Київської Міської Державної Адміністрації Володимир Бондаренко доручив негайно звільнити підходи до станцій метрополітену від стихійної торгівлі.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

«Київський метрополітен у нинішній ситуації має бути зоною безпеки, тому всі входи і виходи з підземних тунелів потрібно негайно звільнити від стихійної торгівлі. Перші позитивні зрушення уже є», – зазначив очільник КМДА.

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«Я дав офіційне доручення протягом чотирьох днів попередити всіх про заборону торгівлі ближче, ніж за 20 метрів до входу у метрополітен. Виконання доручення буду особисто перевіряти рейдами, починаючи із суботи», – підкреслив Володимир Бондаренко.