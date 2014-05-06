Голова КМДА доручив негайно прибрати стихійну торгівлю біля виходів з метро
Виконання доручення Бондаренко обіцяє особисто перевіряти рейдами, починаючи із суботи.
Голова Київської Міської Державної Адміністрації Володимир Бондаренко доручив негайно звільнити підходи до станцій метрополітену від стихійної торгівлі.
Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.
«Київський метрополітен у нинішній ситуації має бути зоною безпеки, тому всі входи і виходи з підземних тунелів потрібно негайно звільнити від стихійної торгівлі. Перші позитивні зрушення уже є», – зазначив очільник КМДА.
Читайте такожВід Бондаренка вимагають прибрати МАФи з вулиць Києва
«Я дав офіційне доручення протягом чотирьох днів попередити всіх про заборону торгівлі ближче, ніж за 20 метрів до входу у метрополітен. Виконання доручення буду особисто перевіряти рейдами, починаючи із суботи», – підкреслив Володимир Бондаренко.