Пасажир, який впав на колії на станції метро «Театральна», загинув

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, нещасний випадок на станції метро «Театральна» стався сьогодні, 5 травня, о 17.20.

На місце події терміново виїхали слідчо-оперативно група Лінійного управління метрополітену та лікарі швидкої медичної допомоги. Зі слів очевидців, які знаходились в той час на платформі, чоловік несподівано стрибнув на колії перед потягом, що під’їжджав, повідомили в ГУ МВС.

Як стало відомо, постраждалим виявився 30-річний житель Сумщини, на жаль, врятувати його не вдалось.

Падіння людини на колії спричинило зупинку підземного транспорту приблизно на 30 хвилин, йдеться в повідомленні.

На всіх станціях метрополітену було посилено заходи з охорони правопорядку з числа особового складу лінійного управління столичного метрополітену.

Дана подія занесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень, наразі встановлюються всі обставини події, поінформували в міліції.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з падінням людини на колії тимчасово закривали станції метро «Театральна» і “Університет”.