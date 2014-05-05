У Києві закрили дві станції метро через падіння людини на рейки

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення звучить в метро через систему оповіщення пасажирів.

Згідно з цим повідомленням, закриті на вхід і вихід станції метро «Театральна» та «Університет».

У прес-службі Київського метрополітену повідомили, що інцидент стався о 17.28.

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Станції "Університет" і "Театральна" закриті для пасажирів, сказали в прес-службі.

Зараз прес-службі не відомо про причини падіння пасажира на рейки і про те, ким є цей пасажир.