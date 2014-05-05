Від Бондаренка вимагають прибрати МАФи з вулиць Києва

Ця заява оприлюднена на сторінці організації на Фейсбук.

«Ми продовжуємо збирати фото безладу біля станцій метро. Додали декілька нових станцій та старі фото того, як виглядали станцій метро, коли там ще не було кіосків та шаурми. Ми вважаємо, що провладна партія «Батьківщина» та Володимир Бондаренко мають реальними справами доводити свою спроможність управляти містом, тому вимагаємо наведення порядку з МАФами до 20 травня. Якщо вони не виконають наші вимоги, то ось списки тих, за кого НЕ треба голосувати. Мажоритарка - http://goo.gl/Mak601. Партійний список - http://goo.gl/LcYAZH», - сказано в заяві.

Нагадаємо, за інформацією видання «КиевВласть», під прикриттям впровадження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд глава КМДА Володимир Бондаренко розмістить на території Києва більше 6 тис. нових кіосків. Про це написав журналіст сайту Дмитро Марковський у своєму розслідуванні «Владимир Бондаренко благословил киосковую коррупцию».