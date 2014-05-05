Навколо Києва встановили 9 блокпостів з метою недопущення екстремістів - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Сергій Бойко.

"Основних блокпостів 9. Крім них є ще певна кількість на невеликих вулицях, якими можна проїхати в Київ", - сказав Бойко.

За його словами, ці блокпости створені з 28 квітня через наявність інформації про можливі спроби вчинення безладів у столиці агресивно налаштованими людьми.

Як зазначив Бойко, насамперед прискіплива увага працівників ДАІ, громадського об’єднання “Громадська варта” приділяється автомобілям з номерними знаками Росії, східних, південних регіонів України, тому що є інформація, що саме з цих регіонів до Києва можуть приїхати радикально налаштовані люди або може завозитись зброя, вибухівка, інші заборонені засоби.

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Як зазначив Бойко, завдяки вжитим діям було забезпечити порядок у столиці протягом останнього тижня. На блокпостах серед виявлених та вилучених предметів в автомобілях були деталі до зброї, травматична зброя, документи на право носіння якої вже закінчилися.

При цьому Бойко закликав кияни та гостей столиці з розумінням поставитись до заходів, які вживаються, оскільки вони є тимчасовими.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, на Херсонщині четверо осіб намагалися силою прорватися через український блокпост, одного з нападників поранено.