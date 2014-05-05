У Києві директора Житнього ринку спіймали на хабарі – прокуратура

У ході спільної спецоперації прокуратури Подільського району м. Києва та райуправління міліції викрито генерального директора КП “Житній ринок” під час одержання неправомірної вигоди у сумі 42 тис гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району міста Києва, встановлено, що посадовець вимагав кошти від представника приватного підприємства за надання в оренду приміщень ринку для проведення відеозйомки.

Правоохоронці затримали директора у службовому кабінеті під час передачі йому грошей.

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Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За клопотанням слідчого підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з обов’язково визначеним розміром застави у сумі майже 100 тис гривень.

Досудове розслідування триває.