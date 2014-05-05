У Кличка розробили комплекс заходів для збільшення доходів бюджетників

«Кияни хочуть, щоб механізми формування міського бюджету були абсолютно прозорими, щоб бюджетні кошти використовувалися раціонально і були контрольовані самою громадою. Це цілком справедливі вимоги, і місцева влада повинна їх виконати», - вважає Віталій Кличко.

Читайте такожДепутати вважають, що кияни мають право знати, як влада розпоряджається майном громадиНа його думку, формування бюджету має відбуватися за програмно-цільовим методом. «Така практика поширена в більшості розвинутих країн, і Київ теж отримає багато переваг від такого підходу. Таким чином бюджетні кошти буде спрямовано на виконання найбільш важливих завдань. І саме кияни мають визначати, які проблеми потрібно вирішувати в першу чергу», - говорить Кличко.

Зокрема, Віталій Кличко вважає, що для підвищення статків столичних працівників бюджетної сфери, які сьогодні опинилися в категорії «малозабезпечені», для підняття престижу професії науковця, вчителя, лікаря, працівника культури потрібно запровадити міські програми підвищення оплати праці бюджетників.

Також важливо шукати нові, нетрадиційні джерела соціальної підтримки тих категорій киян, які цього потребують, вважає Віталій Кличко. Наприклад, заохочувати партнерські програми між комунальними закладами охорони здоров’я, освіти та культури та соціально відповідальним бізнесом, який готовий надати матеріально-технічну допомогу цим закладам.