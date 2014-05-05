Навколо Києва створено блокпости для запобігання провокаціям - Турчинов

Навколо Києва створено блокпости, тому що напередодні 9 травня можуть бути провокації.

Про це заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв’ю «5 каналу», повідомили УНІАН у пресс-службі в.о. глави держави.

«Навколо нашої столиці створено блокпости, тому що ми очікуємо, що під 9 травня можуть бути провокативні дії», - наголосив Турчинов.Читайте такожНа Кіровоградщині встановили 10 блокпостів: перевіряють багажники авто та документи

Також він зазначив, що провокації можуть бути не тільки в столиці.

«І тут треба бути пильними в усіх регіонах нашої країни. Можуть бути диверсанти, можуть бути провокатори. Тобто, фактично проти нас ведеться війна і ми повинні бути готові відбити цю агресію», - підкреслив в.о. президента України.