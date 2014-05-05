До Києва продовжують прибувати біженці з Криму

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації з посиланням на Департамент соціальної політики.

Загалом з початку роботи центру (22 березня 2014 року) різноманітну допомогу за зверненнями отримали 2177 осіб, які прибули до Києва з Криму.

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Спеціалісти координаційного центру продовжують консультувати переселенців із різноманітних питань. Серед найбільш хвилюючих: пенсійне забезпечення, працевлаштування та влаштування дітей до навчальних закладів столиці.

Зв’язатися з Міським координаційним центром можна за телефонами: (044) 497-57-15; (044) 404-33-20.