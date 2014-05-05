До Києва продовжують прибувати біженці з Криму
11:55, 05 травня 2014Київ
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Протягом вихідних до Київського міського координаційного центру із вирішення питань, пов’язаних із розміщенням та життєзабезпеченням мешканців Автономної Республіки Крим, звернулися 26 осіб.
До столичного центру для допомоги біженцям із Криму на вихідних звернулися 26 осіб
Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації з посиланням на Департамент соціальної політики.
Загалом з початку роботи центру (22 березня 2014 року) різноманітну допомогу за зверненнями отримали 2177 осіб, які прибули до Києва з Криму.
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Спеціалісти координаційного центру продовжують консультувати переселенців із різноманітних питань. Серед найбільш хвилюючих: пенсійне забезпечення, працевлаштування та влаштування дітей до навчальних закладів столиці.
Зв’язатися з Міським координаційним центром можна за телефонами: (044) 497-57-15; (044) 404-33-20.
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