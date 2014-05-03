На Міністерському озері знесли незаконні паркани

Кандидат у президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко радикально відкрив пляжний сезон у Києві: зніс незаконно встановлені паркани на Міністерському озері в Оболоньскому районі Києва.

"Сьогодні ми разом з командою знесли паркани, які загороджували прохід до Міністерського озера у курортній зоні столиці - Пущі-Водиці. Ці паркани були зведені років 15 тому незаконно - забудовувати ближче, ніж за 50 метрів до води, не можна. Але чиновники та олігархи вважають, що їм закон не писаний. Там, де так звані правоохоронці проявляють бездіяльність - діє Радикальна партія", - заявив Ляшко.

Обнесена парканом земля належала Державному управлінню справами. Разом з партійцями Ляшко досить швидко повалив двометровий паркан за допомогою бульдозера. Він наголосив, що настали радикальні зміни і після знесення забору, який встановили Медведчук та інші негідники у людей буде можливість насолоджуватися природою і відпочивати на озері.

"Запрошую киян та гостей приїжджати сюди, відпочивати, плавати, займатися спортом, гуляти з дітьми, засмагати, смажити шашлик. Дай Боже, і сам викрою у графіку хоч кілька годин і приїду сюди з родиною. Місця справді дивовижні - не треба ніяких швейцарій-тайландів, коли і у Києві є така краса. Міністерське озеро стало Народним", - резюмував лідер Радикальної партії.