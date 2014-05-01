Невідомі в камуфляжі намагались захопити "Київводоканал"

Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".

Охорона підприємства відреагувала миттєво, посиливши всі засоби безпеки, викликавши наряд міліції та повідомивши про подію департамент безпеки "Київводоканалу", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці, що чергували безпосередньо біля головної диспетчерської, а також наряд міліції Печерського району, поцікавились у молодиків метою перебування біля цього стратегічного об`єкту підвищеного рівня безпеки.

Озброєні чоловіки, назвавши себе Громадською обороною Києва, пояснили, що вони охороняють порядок.

Побачивши посилену охорону та наряд міліції, молодики прийняли рішення покинути підприємство та поїхали з місця події на власному автобусі.

Міліція зафіксувала номерні держзнаки транспортного засобу і прийняла заяву про спробу захоплення підприємства.

"Будь-яке несанкціоноване втручання в роботу об`єктів підприємства, особливо головної диспетчерської, є протиправним та може призвести до дестабілізації водопостачання та водовідведення всього Києва, що може спричинити техногенну катастрофу в столиці зокрема та в Україні взагалі", - попередили у водоканалі.