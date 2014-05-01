У Києві вночі провели навчання з участю бронетехніки

Спільні навчання Управління державної охорони та оборонного відомства почалися близько другої ночі, повідомляє 5 канал.

За легендою, з десяток БТР та БМП мали посилити охорону державних об'єктів в урядовому кварталі. Як наземно, так і з повітря. Навчальні маневри відпрацьовували біля Верховної Ради. На її даху висадилися снайпери, а знизу - будівлю оточили бійці спеціального президентського полку - з автоматами Калашникова та кулеметами.

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