Бондаренка зареєстровано кандидатом у мери Києва

Як повідомляє прес-служби Київського осередку партії «Батьківщина», таке рішення було прийняте на вечірньому засіданні Тервиборчкому у середу, 30 квітня.

Комісія також прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів до Київської міської ради депутати та кандидатів у депутати Київської міської ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах від «Батьківщини».