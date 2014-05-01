Бондаренка зареєстровано кандидатом у мери Києва
01:31, 01 травня 2014Київ
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Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала висунутого ВО «Батьківщина» Володимира Бондаренка кандидатом на посаду міського голови Києва.
Бондаренка зареєстровано кандидатом у мери Києва / Радіо Свобода
Як повідомляє прес-служби Київського осередку партії «Батьківщина», таке рішення було прийняте на вечірньому засіданні Тервиборчкому у середу, 30 квітня.
Комісія також прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів до Київської міської ради депутати та кандидатів у депутати Київської міської ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах від «Батьківщини».
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