Бондаренка зареєстровано кандидатом у мери Києва

01:31, 01 травня 2014
Київ
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Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала висунутого ВО «Батьківщина» Володимира Бондаренка кандидатом на посаду міського голови Києва. 

Володимир Бондаренко / Радіо Свобода

Як повідомляє прес-служби Київського осередку партії «Батьківщина», таке рішення було прийняте на вечірньому засіданні Тервиборчкому у середу, 30 квітня.

Комісія також прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів до Київської міської ради депутати та кандидатів у депутати Київської міської ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах від «Батьківщини».

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